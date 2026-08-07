Galatasaray yönetimi Icardi’ye veda töreni yapmak istese de Arjantinli yıldız bu duruma sıcak bakmıyor. Fanatik’in haberine göre sarı kırmızılı yönetim Icardi’yi yarın akşam oynanacak olan Villereal maçına davet etse de Arjantinli yıldızın kulübe olumlu dönüş yapmadığı, ayrılık sürecine dair kırgınlığı nedeniyle tatiline devam ettiği öğrenildi.

DURSUN ÖZBEK VEDA ORGANİZASYONU İSTEMİŞTİ

Başkan Dursun Özbek, geçen haftaki Divan Kurulu toplantısında, “Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmet hiçbir zaman unutulmamalı. İkon oyuncularımızdan biri. Ayrılık seremonisi planladık ve kendisine ilettik.” ifadelerini kullanmıştı.