Türkiye'de "ara seçim" tartışmaları sürerken 7 Haziran Pazar'da belde statüsü kazanan altı yerleşim yerinde belediye seçimleri gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra Türkiye genelinde 345 farklı noktada muhtarlık, belediye meclis üyeliği ve ihtiyar heyeti seçimleri de yapılacak.

Söz konusu yerlerde seçim hazırlıkları sürerken e-Devlet sistemindeki "hata" kafa karışıklığına neden oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, sistem üzerinden seçmen kaydı sorgulayan bazı vatandaşlar, yaşadıkları bölgede seçim olmamasına rağmen sistemde oy kullanacakları sandığın tanımlandığını fark etti.

Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüleri sonrası konu kısa sürede gündem oldu.

YSK UYARISIYLA DÜZELTİLDİ

Bu durumun yaşanan bir teknik arızadan kaynaklandığı öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcilerinin ve partilerin uyarısı sonrası teknik arıza düzeltildi.

Seçimlerde oy kullanmayacak vatandaşların sayfası düzeltildi.

Seçim yapılacak beldeler şöyle: