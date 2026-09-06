A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı.

Kaptan Eda Erdem şampiyonluktan sonra açıklamalarda bulundu… Eda Erdem’in açıklamaları şu şekilde: "Biz bugün sadece şampiyonluk kazanmadık. Cumhuriyetin bize açtığı yolda, Türk kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar, bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun. Bu kupa hepimizin. Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul! Bu gurur hepimizin."