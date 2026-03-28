Polonya'nın kuzeybatısında yer alan ve "Krzywy Las" yani eğri orman olarak bilinen koruma altındaki bölgede bulunan yaklaşık 400 adet sarıçam ağacının sıra dışı büyüme şekli, bilimsel araştırmalarla aydınlatıldı. 1930'lu yıllarda dikildiği tahmin edilen bu ağaçların tamamının taban kısmından 90 derecelik bir açıyla kuzeye doğru bükülüp ardından tekrar gökyüzüne yönelmesi, uzmanlar tarafından "insan müdahalesi" olarak nitelendiriliyor.

DOĞAL ETKENLERLE OLUŞAMAYACAĞI SÖYLENİYOR

Gryfino Orman İşletmesi ve Pennsylvania Üniversitesi araştırmacıları, ağaçlardaki bu homojen yapının kar fırtınası, toprak kayması veya sert rüzgarlar gibi doğal etkenlerle oluşamayacağını belirtti. Doğal afetlerin ağaçlarda kaotik ve farklı yönlere doğru bükülmelere yol açacağı, oysa bu ormandaki tüm ağaçların aynı simetriyle kuzeye yönelmiş olmasının mekanik bir müdahaleye işaret ettiği vurgulandı.

DOĞAL KAVİSLİ KERESTELER ELDE EDİLDİ

Bilimsel verilere dayanan en güçlü teoriye göre; yerel ormancılar, ağaçları henüz fidan aşamasındayken (7-10 yaşlarındayken) özel ağırlıklar veya kazıklarla bu forma soktu. Bu işlemin temel amacı, sanayi devrimi öncesinde ve sırasında şu alanlarda kullanılacak "doğal kavisli" keresteler elde etmekti: Gemi omurgası ve kaburga yapımı, kızak rayları, varıl üretimi, sallanan sandalye gibi kavisli mobilyalar.