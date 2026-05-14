Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet düzenlemesine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Özellikle ileri yaş grubundaki vatandaşlar için planlanan yeni uygulamalar dikkat çekerken, 80 yaş ve üzerindeki sürücüler için sağlık kontrolü ve sürüş yeterliliği şartlarının yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Yeni düzenleme kapsamında belirli yaşın üzerindeki sürücüler için ehliyet yenileme süreçlerinde farklı uygulamaların devreye alınması gündemde. Buna göre yaş kriterini geçen vatandaşlar, belirli aralıklarla sağlık muayenesinden geçerek sürücü belgelerini yenilemek zorunda olabilir.

TİCARİ ARAÇ KULLANIMINDA YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan güncellemeyle ticari taşımacılık yapan sürücüler için yaş ve yeterlilik kriterleri yeniden belirlendi. Yönetmeliğe göre ticari araç kullanan şoförlerin mesleki yeterlilik belgelerine sahip olması zorunlu tutulurken, büyük otobüs sürücülerinin 26 yaşından gün almış olması şartı korunuyor.

Düzenlemede ayrıca üst yaş sınırıyla ilgili önemli detaylar yer aldı. Buna göre ticari araç kullanan sürücülerin 66 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aralık 2023’te yaptığı açıklamayla bu sınırı geçici olarak esnetmişti.

Pandemi sonrası artan ticaret hacmi ve şoför ihtiyacı nedeniyle yaş sınırı, “69 yaşından gün almamış olmak” şeklinde uygulanmaya başlanmıştı. Ayrıca 6 Şubat depremlerinin ardından sürücü eğitim süreçlerinde yaşanan aksaklıklar göz önüne alınarak bu geçici uygulamanın süresi uzatıldı.

Bu kapsamda 68 yaşını doldurup 69 yaşından gün alan kişilerin ticari araç kullanamayacağı belirtildi.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KONTROLLER ARTACAK

Edinilen bilgilere göre 65 yaş ve üzerindeki sürücüler için ehliyet yenileme süreci daha sık uygulanacak. Bu yaş grubundaki vatandaşların her üç yılda bir sağlık kontrolünden geçerek sürücü belgelerini yenilemeleri gerekecek.

80 yaşını aşan sürücüler için ise denetim süresi daha da kısalacak. Yeni düzenlemeyle birlikte bu kişilerin her iki yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemeleri planlanıyor.