Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'ye deplasmana giden Galatasaray'da kadro eksiklikleri öne çıkıyor. Sarı-Kırmızılıların kamp kadrosunda Günay, Osimhen, Lemina ve Singo sakatlıkları nedeniyle yer almamıştı... ABDÜLKERİM YERİNE BITSHIABU Galatasaray'daki bu eksikliklere Abdülkerim Bardakcı da katıldı... Milli oyuncunun Sporting maçında ilk 11 oynayacak düzeyde olmadığı belirtildi. Okan Buruk Bardakcı'yı riske atmak istemezken yeni transfer Bitshiabu’nun ilk 11'de oynama ihtimali yüksek. BARIŞ ALPER FORVETTE Osimhen, Başakşehir maçında kasık sakatlığı yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, Osimhen'nin yerine forvet pozisyonunda Barış Alper Yılmaz'ı oynatması bekleniyor. Bu değişikliğin ardından Leroy Sane'nin sol kanatta görev alması, Leao'nın ise ikinci yarıda oyuna girmesi planlanıyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sánchez, Bitshiabu, Jakobs, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Aleksey Batrakov, Leroy Sane, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz.

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