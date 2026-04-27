Türkiye’de uzun süredir ara ve erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

Yerel seçimlerin ardından CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla birlikte muhalefetin hız verdiği erken seçim çağrılarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’den peş peşe “kapalı” mesajı geldi...

Erdoğan’ın başkanlık ettiği son Merkez Yürütme Kurulu toplantısında seçim sürecine ilişkin yol haritası netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bir an önce 25. yılın vurgusu ve önemi üzerine çalışmaya başlayın. Bu noktada vatandaşlara sadece bugüne kadar yaptıklarımız değil, yaptıklarımızın arka planlarının da anlatılması konusunda gereken hazırlığı yapın” talimatını verdiği ifade edildi.

Toplantıda kampanya sürecine dair organizasyon, etkinlik ve iletişim stratejileri de masaya yatırıldı.

Hazırlıkların hem sahada yürütülecek çalışmalar hem de dijital içerik üretimi üzerinden ilerlemesi planlanıyor.

SLOGAN TEMALARI BELLİ

Erdoğan’ın talimatıyla yürütülen seçim hazırlıkları kapsamında kampanya sloganlarının ana temasının da netleştiği belirtildi.

Seçim sürecinde “huzur ve istikrar” vurgusunun öne çıkarılacağı ifade edilirken, AKP içinde yapılan değerlendirmelerde Erdoğan’ın, bölgesel savaşlar ve belirsizlik ortamına karşı Türkiye’yi “istikrar ve huzur adası” olarak konumlandıran bir lider profiliyle kampanyanın merkezine yerleştirileceği aktarıldı.