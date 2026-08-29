Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun üçüncü hafta mücadelesinde Galatasaray, Göztepe'yi konuk etti. Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise bu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunuyor... Toroğlu, Galatasaray-Göztepe maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla mercek altına aldı. İşte öne çıkanlar:

'AVRUPA'DA OLMAZ'

"Bu Galatasaray, daha doğrusu Okan Buruk mu diyeyim yönetim mi diyeyim... Bu kafayla devam ederlerse takımı Şampiyonlar Ligi'nde kevgire çevirirler. Şaka gibi geliyor ama öyle. Daha önce çift forvet işinde de söylemiştik. Galatasaray'a bir orta saha lazım, bir beyin lazım. Takımda bir Osimhen var, hem çalıyor hem oynuyor. İkinci bir adamın yok. 75 dakika Barış'a nasıl tahammül ettiniz inanamıyorum. Okan'da bir tuhaflık var. Bakıyor görmüyor. 4 sene alıştı çünkü. Yanında biri bak dese 'aa' diyecek. Sana bir oyun kurucu ve iyi bir stoper lazım sen gidip sağdan soldan adam alıyorsun. Son bölümde can çekişti Galatasaray seyircisi. Sen beyin alacağına sakatatlarla uğraşıyorsun. Türkiye'de bu takımlarla, arada hakem makem gidersin ama Avrupa'da olmaz."

'PARAYI ÇÖPE ATMIŞLAR'

"Galatasaray'ın verdiği para kara deliğe gitmiş. Giyemiyorsan bu cekette defo var demektir. Aldın yeni oyuncular tamam ama çoğu kenarda. Demek ki sokağa attın paranı. Neden aldın o zaman. Barış 75 dakika oynuyorsa, pardon oynamıyorsa. Onu neden tutuyorsun da başka adamı orada kullanmıyorsun. 75 dakika Galatasaray evinde 10 kişi oynadı. Hakem atsaydı diyeceksin ki 'hakem attı' sallayacaktın. Ama sen takımını 10 kişi bıraktın hoca. Hakem atsa öldürürdün bugün. Sen atmadın oyundan Barış Alper'i 10 kişi bıraktın takımı.

Barış Alper kendine iyi bakmıyor zannediyorum. Zaten top tekniği çok yüksek bir adam değil. Demek ki kendine bakmıyor gölge gibi, saklanıyor. Seyircinin göbeği çatladı son 10 dakika bitsin diye. Göztepe o Göztepe değil. Çok dan dun oynadılar, gol pozisyonlarını sen verdin. Sen de çok pozisyona girmedin Osimhen yaptı."

'TARAFTARIN GAZINI ALDILAR'

"Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalamaz zannediyordu. Kalınca panik transferi yaptı. Leao hakkında çok fazla şey söyleniyor. Hayır gelir mi bilmiyorum. Bize gelen herkesin tedaviye ihtiyacı oluyor. Biz bakım merkezi miyiz futbolun. O kadar para verilir mi bilmiyorum.

Bizim pazarlarda mal gelir, halden ya da kaçak gelir. Maliyeden kaçırırlar, pazarlara dağılır. O patlıcan sabah 40 lirayken akşam 20 olur. Bizimkiler de 20'lik futbolcuyu 10 liraya almaya niyetleniyor aynı şekilde. Ama futbolda öyle işlemiyor. Galatasaray bence Leao'da çok istekli değildi ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalınca taraftarın gazını almak için aldılar."

'AKILDA KALAN TEK GÜZEL AN'

"İkinci gol harika bir gol. Maçla ilgili akılda kalan en güzel an. İptal olan gol de çok güzel bir gol. FIFA'nın bu kuralı ayıp. Benim ayağım 44 senin 42 numara o yüzden ofsayt oluyorum. Hem oyun aksın istiyorsunuz hem de ofsayt böyle oluyor. Defans oyuncusundan tam manasıyla ayrılırsa forvet, o zaman ofsayt olmalı. Bu ayıp gerçekten. Avrupalılar buna nasıl isyan etmiyorlar ilginç. İlk çıktığında da şaşırmıştım. Böyle bir şey olmaz. Hem golü istiyorsun hem de golü engelleyici kural koyuyorsun."

'YABANCI 'VAR' NEYE GÖRE VAR'

"Hakem Mehmet Türkmen, penaltı anını göremez. Osimhen, savunmacının hamle yapacağını biliyor ve ayağını koyuyor. Savunmacı ayağına vuruyor. Osimhen penaltıyı aldı. Çok doğru yaptı. Bu rakibin acemiliği. Avrupa'da onu yaptırmazlar adama. Mehmet Türkmen iyi çıktı da şu anda biraz sallanıyor. Bir iki pozisyonda faul çalmaması lazımken çaldı. Bunları da büyük takım lehine çaldı. Öyle bir yerde düdük çalıyor ki, tempolanan takımı düşürüyor. Bir pozisyonda futbolcu haklıydı itiraz etti ama sarı kart yedi. Haksızdı orada. Herkes topçu yemez bunları. Mehmet Türkmen iyi çıktı da kafaya şeytan girmeye başlamış.

Bugün VAR yabancıydı. Bu VAR neye göre geliyor biri bana anlatsın. Sevgili Hacıosmanoğlu, 'yabancı hakem gelmesin' diyorsun ben de katılıyor. Geçen sene ve bu sene ithal VAR getirmen lazımdı getirmedin. Şimdi ilk maçtan getirdin. Bu işi bir var bir yok yaparsanız, 2 ay sonra yabancı hakem getirmek zorunda kalırsınız. 7-8 maç sonra yabancı hakemin kucağına düşersiniz. Şimdiden derbi için yabancı VAR isteniyor. Yarın bu iş yabancı hakem gelsine döner."