Siirt’in Eruh ilçesinde seyir halindeyken bindiği eşek üzerinde dengesini kaybeden 12 yaşındaki Bedirhan Güneş, bir anda yere düştü.Küçük çocuk talihsiz bir şekilde sürüklenmeye başladı.
KAHREDEN HABER HASTANEDE GELDİ
Eşeğin arkasında metrelerce sürüklenen ve bu sırada başını sert bir taşa çarpan Güneş, ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bedirhan Güneş, acil serviste doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Küçük Bedirhan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirirken, polis ekipleri olayın meydana geliş şekliyle ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.