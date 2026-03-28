Bursa'da Kayıhan Mahallesi sakinleri, bir daireden yayılan pis kokular ve biriktirilen eşyalar nedeniyle zor günler yaşadı. Çevredeki vatandaşların artan şikayetleri üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp eve dönüştüğü tespit edilen daireye mahkeme kararıyla müdahale etti.
Uzun süredir biriktirildiği ve üst üste istiflendiği anlaşılan atıklar ile kıyafet yığınları, belediye görevlileri tarafından özenle toplanarak araçlara yüklendi.
Kayıhan Mahallesi Muhtarı Ali Osman Işık, söz konusu daireden etrafa yayılan kokunun mahalle halkını ciddi şekilde rahatsız ettiğini belirtti. Sürecin çözümü için Osmangazi Belediyesi’nden destek istediklerini ve aynı zamanda Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunduklarını aktaran Işık, çöp evin temizlenmesiyle birlikte mahallelinin sonunda rahat bir nefes aldığını ifade etti.