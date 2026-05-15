Sabancı Vakfı’nın 2009 yılından bu yana hayata geçirdiği ‘Fark Yaratanlar’ı takdire şayan bir program… Zira çevrelerindeki sorunlara duyarsız kalamayıp, somut bir değişim için yenilikçi çözümler üreten aktivistleri, sosyal girişimcileri ve değişim aktörlerini destekleyip, görünür kılıyor.

Etkinliğin 17. sezon lansmanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, karşılaştıkları sorunlar için somut ve sürdürülebilir çözümler üreten 6 Fark Yaratan’ın değişime öncülük eden, topluma cesaret ve umut veren hikayeleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Bu yılki programda da yine birbirinden etkileyici projeler göze çarpıyor…

İŞTE O PROJELER

Bu yılki 6 ‘Fark Yaratan’ın çevrelerindeki sorunları çözmek üzere geliştirdikleri çalışmalar ve topluma umut aşılayan birbirden çarpısı hikayeleri şöyle…

FOTOHANE DARKROOM Amar Kılıç&Serbest Salih: Analog fotoğrafçılık aracılığıyla sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların birbirleriyle ve çevreleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarını teşvik ediyor.

DENİZKAPLUMBAĞALARI AKDENİZ FOKLARI VE KUM ZAMBAKLARI KIYI KORUMA DERNEĞİ

Seher Akyol: Dernekte yürüttüğü çalışmalarla kıyı ekosistemlerinin korunmasına öncülük ederek binlerce canlının yaşamında fark yaratmaya devam ediyor.

BİSİKLETLİ OKUL

Hakan Örs: Dijitalleşmenin getirdiği yalnızlaşma ve akran zorbalığına karşı geliştirdiği bu proje ile gençleri dayanışma ve çevre bilinci etrafında buluşturarak daha kapsayıcı ve güçlü bir okul iklimi oluşturuyor.

ENGELSİZ NOTA

Ali Caner Alpaslan: Görme engelli müzisyenler için notaları erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

KUŞ KOLEKTİFİ

Yaz Güvendi: Nesli tehlike altında olan kuşların sesleriyle geleneksel çalgıları buluşturarak, sanat yoluyla doğayla kurulan bağı güçlendirmeyi ve kültürel hafızayı canlı tutmayı hedefliyor.

MANİSA ÇÖLYAK VE ORGANİK BESLENME DERNEĞİ

Özlem Şivecan: Bu dernek aracılığıyla çölyaklı bireylerin uygun gıdaya erişim ve sosyal hayata katılımda karşılaştığı sorunlara yönelik çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

‘Küçük bir adım, gerçek değişimi başlatıyor’

Etkinlikte bir konuşma yapan Güler Sabancı ‘Fark Yaratanlar’ın hikayelerinin, sorumluluk almak için cesaretle atılan bir adımla başladığını belirterek, şunları söyledi: ‘’İçlerinde fark yaratma arzusu taşıyarak bu yıl başvuruda bulunan 2 bin 500’den fazla kişiye teşekkür ediyorum. Bu yılın 6 projesiyle birlikte 228 Fark Yaratan’a ulaşan programımız, küçük bir adımın yarattığı cesaretin büyüdüğünü, çoğaldığını ve gerçek değişimi başlattığını gösteriyor. En mutluluk verici olan ise bu topluluğun bir araya gelmesi, sorumluluk alması, cesaret göstermesi ve kartopu etkisini her yıl daha da büyütmesi” dedi.