Trabzonspor ile teknik direktör Fatih Tekke arasındaki yollar resmi olarak ayrıldı. Karadeniz ekibi, tecrübeli teknik adamın mukavelesinin karşılıklı mutabakatla feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Ayrılık sürecinde kulüpten herhangi bir tazminat talebinde bulunmayan Fatih Tekke'nin vazgeçtiği finansal tablo ise futbol kamuoyunda gündem oldu.

Mart 2025'te Karadeniz temsilcisiyle 4.5 yıllık uzun soluklu bir sözleşmeye imza atan Fatih Tekke'nin maaşına, Temmuz 2026 döneminde 60 milyon liralık bir artış yapılmış ve yıllık kazancı 150 milyon liraya yükseltilmişti.

Bordo-mavili kulübe olan bağlılığıyla bilinen tecrübeli çalıştırıcının, sözleşmesinin bitimine kadar olan süreçte kazanacağı toplam 525 milyon lirayı (yaklaşık yarım milyar TL) kulüpte bırakarak masadan kalktığı ifade edildi.