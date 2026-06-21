2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız, D grubu ikinci maçında Paraguay’a 2-0 mağlup olarak turnuvaya ikinci maçlar sonunda veda etti. Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından ‘Fatih Terim YouTube’ kanalında A Milli Takım'ın Paraguay ile oynadığı maçı değerlendirdi. Özellikle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kendisi hakkında sözleri sonrası Terim’in vereceği cevap merak ediliyordu.

İşte Terim’in sözleri:

''Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Söylediklerimi tüm ulus, % 99 değil, %100 doğru anlamış. 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim, çok şükür tam da merkezindeyim! Yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz... Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım, buralarda zaman kaybetmeyelim! Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. Ne oldu, ne olmalı, ne olacak biz bu sorulara bakalım. Buralarda kalmayalım, geçelim buraları.”

NELER OLMUŞTU?

A Milli Takım'ın Avustralya yenilgisini yorumlayan Fatih Terim, "Halkımızdan ricam; ya lütfen hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin yani!" şeklinde konuşmuştu.

Terim'e yanıt veren Hacıosmanoğlu ise "Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna ve bilgeliğine yakışmadı. Kimden hesap soracaksınız bari onu da söyleyin. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine." demişti.