Kerem Aktürkoğlu’nun maaşıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci İbrahim Seten'in haberine göre Fenerbahçe, UEFA'nın verdiği cezanın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde değişikliğe gitti

Milli oyuncuya geçen sezon kulüp tarafından yıllık 222 bin TL ücret ödendiğini ve bu rakamın federasyonda kayıtlı olduğu belirtildi. UEFA'nın İstanbul'da inceleme yaptığını ve sonrasında Kerem'in yıllık ücretinin 4 milyon 750 bin euroya çıktığını iddia etti.

HAKAN SAFİ DAHA ÖNCE MAAŞI ÜSTLENMİŞTİ

Kerem'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından maaşının Hakan Safi'nin şirketi üzerinden yapılan özel imaj hakkı sözleşmesiyle karşılandığı açıklanmıştı. Safi, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada Kerem'in ücretini şirketinden almaya devam ettiğini söylemişti. Transferin ilk döneminde ise Kerem ile iki ayrı sözleşme bulunduğu, kulüp sözleşmesinde çok düşük bir ücret yer aldığı ve esas ödemenin Safi Holding'le yapılan imaj hakkı anlaşması üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

ARTIK FENERBAHÇE ÖDEYECEK

Bu gelişmelerin ardından Kerem'in 4 milyon 750 bin euroluk maaşının artık Fenerbahçe tarafından ödeneceği belirtildi. Hakan Safi'nin doğrudan maaş ödemesi yerine Fenerbahçe'ye sponsorluklar yoluyla maddi destek vermeyi sürdürebileceği iddia edildi.

Hatırlanacağu üzere UEFA, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde uygunsuzluk tespit etmişti. Bu sebeple, sarı lacivertli kulübe 7,5 milyon euro para cezası uygulandı.