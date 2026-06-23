Aziz Yıldırım'ın başkanlık; İsmail Kartal'ın ise teknik direktörlük koltuklarına geçtiği Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin imzayı atmasının ardından transfer önceliği savunmada... Sarı-Lacivertlilerin listesinin 1 numarasında olan Malang Sarr transferinde ise mutlu son yakın.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Lens ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 27 yaşındaki savunmacı için imza parasıyla birlikte senelik 8 milyon euro teklif edildi. Sarr ise imza parası hariç 8 milyon euro talebinde bulundu. İki taraf arasında pazarlıklar sürerken, orta yolun bulunmasının ise yakın olduğu ifade edildi.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YETİŞTİRMEK

Fenerbahçe'nin hedefi; Marsilya'nın da istediği Sarr'ı, 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmek. Sarr, Fransa Ligue 1'i şampiyon PSG'nin arkasında ikinci sırada bitiren Lens'te savunmanın belkemiği konumundaydı. 34 lig maçının 33'ünde oynayan 27 yaşındaki stoper, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 20 milyon euro...