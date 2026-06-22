Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda 2026-2027 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular, Medicana Ataşehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. EKG (elektrokardiyografi) ile kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi. Fenerbahçe'de rutin sağlık kontrolleri yarın devam edecek.

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