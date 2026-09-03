Başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe'de, Ocak 2025'te 1,5 yıllık imza atarak sarı-lacivertli renklere bağlanan ve Temmuz 2026'da sözleşmesi 2 yıl daha uzatılan Anderson Talisca ile yollar ayrıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takım arkadaşları ve kulüp personeliyle vedalaşan tecrübeli on numara, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'dan ayrıldı. 32 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, BAE ekibi Al Jazira ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

GOL DENİNCE AKLA GELEN İSİMDİ

Fenerbahçe kariyeri boyunca hücum hattında ürettiği skorlarla fark yaratan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde şu istatistiklere imza attı:

2024-2025 Sezonu (Devre Arası): 23 maçta 12 gol, 2 asist

2025-2026 Sezonu: 45 maçta 27 gol, 5 asist

2026-2027 Sezonu (Mevcut): 7 maçta 5 gol