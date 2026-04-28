Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de radikal kararlar alındı. Yönetim kurulu toplantısının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığı belirtildi. Ligde kalan son 3 maçta ise takımın başında Zeki Murat Göle'nin yer alacağı duyuruldu.

KANARYA'DA İKİ ADAY

beIN SPORTS'un haberine göre Sarı-Lacivertlilerde Tedesco'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için iki net aday bulunuyor: Aykut Kocaman ve İsmail Kartal.

Yeni teknik adamla ilgili kararın ise seçim sonrası gelecek başkan tarafından verileceği aktarıldı. Öte yandan hem Aykut Kocaman hem de İsmail Kartal'ın, Sarı-Lacivertlilerden gelecek olası teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Derbi sonrası TV100'den Çağdaş Evren Şenlik'in sorularını yanıtlayan İsmail Kartal, "Teklif gelse Fenerbahçe'ye dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusunu "Elbette değerlendiririz" şeklinde cevaplandırmıştı.