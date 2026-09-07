Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası Bologna ile anlaşan Domenico Tedesco, Çizme kariyerine krizle başladı. Kırmızı-mavili ekibin başında Serie A'da çıktığı 3 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamayan genç çalıştırıcı, sergilenen performans nedeniyle İtalyan basınının eleştiri oklarının hedefi oldu. Bologna'nın ligdeki ilk 3 haftalık karnesi şu şekilde şekillendi: 1. Hafta: Lazio (0-1 Mağlubiyet) 2. Hafta: Atalanta (0-1 Mağlubiyet) 3. Hafta: Sassuolo (2-2 Beraberlik) NAPOLİ'DE KRİTİK SINAV 3 maç sonunda hanesine yalnızca 1 puan yazdırabilen Tedesco yönetimindeki Bologna, ligdeki ilk galibiyetini zorlu bir deplasmanda arayacak. Kırmızı-mavililer, ligin 4. haftasında 13 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Napoli'ye konuk olacak. Tedesco'nun üzerindeki baskıyı kırabilmesi için bu zorlu randevudan puan ya da puanlarla ayrılması gerekiyor.

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