Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası Bologna ile anlaşan Domenico Tedesco, Çizme kariyerine krizle başladı. Kırmızı-mavili ekibin başında Serie A'da çıktığı 3 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamayan genç çalıştırıcı, sergilenen performans nedeniyle İtalyan basınının eleştiri oklarının hedefi oldu.
Bologna'nın ligdeki ilk 3 haftalık karnesi şu şekilde şekillendi:
1. Hafta: Lazio (0-1 Mağlubiyet)
2. Hafta: Atalanta (0-1 Mağlubiyet)
3. Hafta: Sassuolo (2-2 Beraberlik)
NAPOLİ'DE KRİTİK SINAV
3 maç sonunda hanesine yalnızca 1 puan yazdırabilen Tedesco yönetimindeki Bologna, ligdeki ilk galibiyetini zorlu bir deplasmanda arayacak. Kırmızı-mavililer, ligin 4. haftasında 13 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Napoli'ye konuk olacak. Tedesco'nun üzerindeki baskıyı kırabilmesi için bu zorlu randevudan puan ya da puanlarla ayrılması gerekiyor.