Fas Milli Takımı'nın en önemli figürlerinden biri olan tecrübeli orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla teknik direktör Muhammed Ouahbi'ye rest çekti. Deneyimli futbolcu, mevcut teknik adam görevini sürdürdüğü müddetçe milli takımdan gelecek davetleri kabul etmeyeceğini açıkladı.

Süreçle ilgili kişisel sebeplerini milli takıma duyduğu saygı nedeniyle gizli tutacağını belirten Amrabat, bu kararın kesin bir jübile anlamına gelmediğinin de altını çizdi.

"KAPILARI KAPATMIYORUM"

12 yıldır gururla taşıdığı Fas formasını mevcut yönetim altında terletmesinin imkansız olduğunu vurgulayan Sofyan Amrabat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Fas'ı temsil etmek kariyerimin en büyük onuru oldu. 12 yıl önce ilk kez çağrıldığım günden bu yana ülkem için her şeyimi verdim. Bu kararı almak benim için çok zordu ancak mevcut teknik direktörün yönetimi altında milli takımı temsil edebilecek durumda hissetmiyorum. Kendisi görevde kaldığı sürece milli takım için müsait olmayacağım.

Şunu açıkça belirtmek istiyorum: Milli takım kariyerimi sonlandırmıyorum ve Fas formasına geri dönme ihtimaline kapıyı kapatmıyorum! Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum, en büyük destekçileri olmaya devam edeceğim."