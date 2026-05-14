Fenerbahçe’de başkanlık yarışı sürerken transfer gündemi de giderek hareketleniyor.

Sarı-lacivertli camiada gözler başkan adaylarının yıldız hamlelerine çevrilmişken, Mısır basınından dikkat çeken bir Mohamed Salah iddiası ortaya atıldı.

Mısır’ın önde gelen yayın organlarından El Fagr’ın haberine göre, Mohamed Salah, Fenerbahçe’nin sunduğu yıllık 20 milyon euroluk maaş teklifine olumlu yanıt verdi.

Haberde, sarı-lacivertli kulübün yıldız futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdiği ve taraflar arasında önemli mesafe kat edildiği belirtildi.

Öte yandan, Salah’ın yalnızca Fenerbahçe’den gelen teklife odaklanmadığı da ifade edildi. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın da transfer listesinde yer alan Mısırlı yıldızın, Avrupa ve Körfez ekiplerinden gelebilecek olası teklifleri değerlendirmek için süre talep ettiği öne sürüldü.

33 yaşındaki futbolcunun, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek genel kurul sürecinin ardından kararını netleştirmesi bekleniyor.

İddialara göre Salah, Dünya Kupası öncesinde geleceğine dair son kararını verecek.

2017 yılında Liverpool FC’ye transfer olan yıldız oyuncu, İngiliz ekibinde unutulmaz bir kariyere imza attı.

Kırmızı formayla çıktığı 440 maçta 257 gol ve 122 asist kaydeden Salah; Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig başta olmak üzere birçok önemli kupa kazandı. Ayrıca Premier Lig’de dört kez gol kralı olarak adını tarihe yazdırdı.