Fenerbahçe, oldukça hareketli geçen transfer döneminde sadece sportif değil, mali açıdan da Türk futbol tarihine geçecek nitelikte dev bir operasyona imza attı. Sarı-lacivertli yönetim, yollarını ayırdığı oyunculardan bonuslarla birlikte 32 milyon Euro bonservis geliri elde etti.

Sarı lacivertli kulüp bu oyuncuların sözleşmelerinden kaynaklanan 57.5 milyon Euro’luk devasa maaş yükünü de sırtından attı. Toplamda 89.5 milyon Euro’luk bir mali rahatlama sağlayan Fenerbahçe yönetimi, sürdürülebilir bir bütçe yolunda da tarihi bir adım atmış oldu.