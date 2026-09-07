Süper Lig'de transfer dönemi kapanırken, Fenerbahçe'nin hedefinde olan ancak renklerine bağlayamadığı isim ortaya çıktı.

Feyenoord Sportif Direktörü Devy Rigaux, sarı lacivertlilerin hücum hattına Ayase Ueda'yı transfer etmek için teklifte bulunduğunu açıkladı. Fenerbahçe'nin teklifini duyuran Rigaux, Japon yıldızın tercihi nedeniyle transferin gerçekleşmediğini belirtti.

Rijnmond Sport'a konuşan Feyenoord Sportif Direktörü Devy Rigaux "Fenerbahçe, Ayase Ueda için 25 milyon euro teklif etti ama Ayase bizden Premier League veya diğer dört büyük ligden gelecek teklifler için zaman istedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu ve Fenerbahçe, o dönemde ön eleme turundaydı. Feyenoord'a bu kadar katkı sağlamış bir oyuncuyu dinlemek zorundasınız. Transferin son haftasında da Lille devreye girerek oyuncuyu kadrosuna kattı." ifadeleri ile süreci açığa kavuşturdu.