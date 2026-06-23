Fenerbahçe, dördüncü İsmail Kartal dönemiyle fabrika ayarlarına dönecek. Kanarya’nın hocası, kadroda bulunan yerli futbolcularla ilgili bir plan hazırladı. İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek ve kiralıktan dönen Cengiz Ünder’in performanslarını yukarı çekmek isteyen Kartal, yardımcılarıyla birlikte yeni bir analiz yapacak. Tedesco döneminde gözden düşen İrfan Can ve Oğuz, İsmail Kartal’ın öncelik vereceği isimler olacak. İki oyuncunun da yeni sezonda takımın hücum organizasyonlarında kilit rol üstlenmesi hedefleniyor.

KULÜPLERLE GÖRÜŞÜLECEK

Bu arada Fener, stoper tandemini güçlendirmek için yerli futbolcu transfer yapmayı planlıyor. Alanyaspor’dan Ümit Akdağ ve Konyaspor’dan Adil Demirbağ, sarı-lacivertlilerin listesinde. Yönetim, bu oyuncuların kulüpleriyle bonservis konusunda görüşmeler yapacak. İki yerli stoper de sarı-lacivertli formayı giymek istiyor. Adil’in adı Trabzonspor ile anılmıştı. Konyaspor, Trabzon’dan 7 milyon Euro talep edince bordo-mavililer, transfer görüşmelerini askıya aldı.