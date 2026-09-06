İtalya Serie A'da haftanın en kritik mücadelesinde Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, sahasında Atalanta'yı konuk etti. Karşılaşmanın 47. dakikasında Ederson'un attığı golle 1-0 geriye düşen başkent ekibi, maçın büyük bölümünü yenik götürdü.
Mücadelenin son bölümünde tüm riskleri alarak baskısını artıran sarı-kırmızılılar, 89. dakikada Mario Hermoso ile eşitliği yakaladı. Baskısını sürdüren Roma, uzatma anlarında Matias Soule'nin kaydettiği şık golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak efsanevi bir geri dönüş gerçekleştirdi.
DEV RANDEVU PERŞEMBE
Atalanta galibiyetiyle Serie A'da 3'te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam eden İtalyan temsilcisi, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasındaki Fenerbahçe mücadelesine çevirdi. Süper Lig'de Beşiktaş derbisini 2-1 kaybeden temsilcimiz Fenerbahçe, devler arenasındaki ilk sınavında rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Fenerbahçe ile Roma arasındaki Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşması, önümüzdeki perşembe günü saat 19.45'te Kadıköy'de oynanacak.