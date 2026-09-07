Fenerbahçe'ye imza attığı 2023-24 sezonunda kulüp tarihinin en pahalı savunma transferi olarak kayıtlara geçen Rodrigo Becao, sarı-lacivertli kulübe veda etti. Brezilyalı stoper, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Rusya'nın yolunu tuttu.

YENİ ROTASI RUSYA

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı kısıtlaması ve kadro yapılanması doğrultusunda takımdan ayrılması beklenen Rodrigo Becao'nun yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan 30 yaşındaki Sambacı stoper, kulüp yetkilileri ve takım arkadaşlarıyla helalleşerek İstanbul'dan ayrıldı. Deneyimli savunmacının, transfer görüşmelerini nihayete erdirmek ve detaylı sağlık kontrollerinden geçmek üzere Rusya ekiplerinden Rodina Moskova'ya imza atmaya gittiği bildirildi.

REKOR BONSERVİSLE GELDİ

2023-2024 sezonunun başında İtalya Serie A temsilcisi Udinese'den 8.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Becao, o dönem sarı-lacivertli kulüp tarihinin en pahalı stoperi unvanını elde etmişti.