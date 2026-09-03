Fenerbahçe, Süper Lig’deki kritik Beşiktaş derbisine kilitlendi. Teknik Direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı 11 derbiye çıktı. 8 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak müthiş bir istatistik yakaladı. Beşiktaş’a karşı çıktığı 5 maçta ise 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden İsmail Hoca, rakibine karşı yenilgi yüzü görmedi.

ŞİFRE DİSİPLİN VE SABIR

Cumartesi 12. derbi sınavına çıkacak olan deneyimli çalıştırıcı, zafer taktiğini belirledi. Kartal’ın stratejisi yüksek tempo, kompakt oyun ve hızlı geçişler üzerine kuruldu. Sarı-lacivertliler, Greenwood ve Oğuz Aydın’ın hızıyla Beşiktaş savunmasının arkasındaki boşlukları cezalandıracak. Öğrencileriyle toplantı yapan Kartal, “Taktik disipline bağlı kalmalı, sabırlı olmalıyız” dedi.