Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerin yenileme ve dönüşüm projesi kapsamında yeniden inşa edileceği duyurulan Metin Aşık Kamp Binası'nın yıkımına başlandı.

Kamp binası tamamlanmasının ardından futbol akademisi ve kadın futbol takımının kullanımına sunulacak.

Yeni kamp binasında sporcuların antrenman yapabilecekleri, konaklayabilecekleri ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların yanı sıra teknik ekip ve sağlık ekibinin kullanımına yönelik bölümler yer alacak.

Dereağzı'nda aşama aşama hayata geçirilecek Olimpiyat Akademisi Projesi kapsamında zemin iyileştirmeleri, yapıların yeniden inşası gibi adımlar atılacak. Projede her şube için yeterli sayıda barınma ve sosyal alanlar yer alıyor.