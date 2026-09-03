Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu bildirdi.
Sarı-lacivertlilerin Avrupa kadrosunda, sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra yol ayrımına gidilecek isimlerden Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao da kadroya dahil edilmedi.
2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan ve hiçbir resmi maçta forma şansı bulmayan Ognjen Mimovic'in kadroda yer alması ise dikkat çekti.
İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi oyuncu listesi:
Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok
Savunma: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan.
Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante.
Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Masson Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene.