Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimizin zaferiyle sonuçlanan Olimpik Lyon rövanş maçının ardından UEFA'nın Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin soruşturması başlattığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin, deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına adını yazdırdığı tarihi maçın yankıları saha dışında da sürüyor.

Temsilcimizin tur atlama sevincini yaşadığı müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte, saha içinde ve soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylar UEFA'nın disiplin kuruluna taşındı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin açıklamasında şöyle denildi:

"UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.

Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir.

Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler Kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir."