Fenerbahçe’de 'kalacak' açıklamasına rağmen yol ayrımına gidilen Fred,, Atletico Mineiro’da rüya gibi bir başlangıca imza attı. Takımının Cruzeiro ile oynadığı maçta sahne alan yıldız oyuncu galibiyetin mimarlarından oldu.

33 yaşındaki orta saha, Brezilya Kupası çeyrek final rövanşında kritik bir rol üstlendi. İlk maçı 1-0 kazanan Atletico Mineiro, rövanşta 1-0 geriye düştü.

İKİ GOLDE DE SAHNE ALDI

Karşılaşmanın 77'nci dakikasında sahneye çıkan Fred, Victor Hugo’nun kaydettiği beraberlik golünde asist yaptı. Bu gösterdiği performansla takımını yeniden oyuna ortak etti. Fred, maçın 88'nci dakikasında ceza sahası dışından kaleyi yoklayarak şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle Atletico Mineiro’yu 2-1’e taşıyan Fred, maçın kahramanı oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadığı için Atletico Mineiro sahadan 2-1 galip ayrıldı. İki maç sonucunda rakibine toplamda 3-2 üstünlük sağlayan Brezilya ekibi, Brezilya Kupası’nda yarı finale yükseldi.