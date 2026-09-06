A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaşıyor… Filenin Sultanları İstanbul’da oynanan finalde rakibini mağlup edip üst üste ikinci altın madalyasını kazanmak istiyor. TÜRKİYE – İTALYA (İLK SET OYNANIYOR) HEDE ÜST ÜSTE İKİNCİ ALTIN Turnuvanın son şampiyonu Filenin Sultanları, İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı hedefliyor. Millilerimiz, bu sezon FIVB Milletler Ligi'ni de şampiyon bitirmişti.

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