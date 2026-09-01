A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV 2026 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelede ilk seti 25-14 kazanan Filenin Sultanları durumu 1-0'a getirdi. Karşılaşmanın ikinci setini de 25-16 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-0'la mücadeleyi final setine taşıdı. Milliler, çekişmeli geçen final setini de 25-22 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.
A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden A Milli Voleybol Takımı, son müsabakasında Polonya'ya 3-2 kaybederek grubu 2. sırada tamamlamıştı. Azerbaycan karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, çeyrek finalde 3 Eylül Perşembe günü Almanya ile karşılaşacak.