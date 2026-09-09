A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Filenin Sultanları yakaladığı büyük başarının ardından bir kez daha ülkemizi gururlandırırken milli voleybolculara verilecek ödül de belli oldu.

Yönetmelik gereği, devlet tarafından yapılacak ödüllendirmenin detayları ortaya çıktı. Yönetmelikte ödüller doğrudan sabit bir TL tutarı olarak değil, Cumhuriyet altını karşılığı üzerinden tanımlanıyor.

FARKLI TARİFE UYGULANCAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın “Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, Avrupa'da Türkiye'nin birinci olduğu olimpik ve paralimpik branşlarda milli sporculara en fazla 150 Cumhuriyet altını karşılığında ödül verilebiliyor. Ancak Filenin Sultanları, turnuvanın iki yılda bir düzenlenmesi nedeniyle daha farklı bir tarife ile ödüllendirilecek.

Yönetmelik, her yıl gerçekleştirilen şampiyonalarda öngörülen ödülün en fazla yüzde 50'sinin, iki yılda bir yapılan şampiyonalarda yüzde 75'inin, üç veya dört yılda bir düzenlenen şampiyonalarda ise tamamının verilebilmesine imkan tanıyor. Turnuvanın iki yılda bir düzenlenmesi nedeniyle 150 yerine 112,5 Cumhuriyet altını üzerinden hesaplanması gündeme geldi.

Kaynakta kullanılan Cumhuriyet altını başına yaklaşık 44 bin 500 TL'lik değer üzerinden yapılan hesaplama ise yaklaşık 5 milyon TL'ye karşılık geliyor. Altın fiyatının değişken olması nedeniyle TL karşılığının hesaplama veya ödeme aşamasındaki esaslara göre farklılaşabileceği göz önünde bulunduruluyor. Nihai ödüllendirme, mevzuatta öngörülen şartlar ve resmi süreç çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Kamuoyunda ise, Filenin Sultanları'nda ödülün tam hali ile verilmesi konusunda itiraz sesleri yükselirken, yönetmeliğin esneyip esnemeyeceği ise merak konusu oldu.