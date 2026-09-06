Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği zaferlerle zirvedeki yerini koruyan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha tarihe geçmek üzere parkeye çıkıyor. Yarı finalde ezeli rakibi Sırbistan'a şans tanımayarak sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, şampiyonluk unvanını korumak için gün sayıyor.

RAKİBİMİZ İTALYA

Kupa yolundaki son virajda ay-yıldızlı ekibimizin rakibi, Avrupa arenasında yakaladığı form grafiğiyle dikkat çeken İtalya oldu. Son şampiyon unvanıyla sahada yerini alacak olan Filenin Sultanları, zorlu rakibini mağlup ederek CEV Avrupa Şampiyonası kupasını bir kez daha Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milyonların ekran başına kilitleneceği dev final mücadelesinin yayın bilgileri ve detayları şu şekilde:

Tarih: 6 Eylül 2026 Pazar (Bugün)

Saat: 19.00

Yayın Kanalı: TRT 1