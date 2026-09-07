Şampiyonluk maçına bu pankart damga vurdu!

İstanbul'da oynanan 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Nefes kesen şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra, tribünlerde bir taraftarımızın açtığı "Lahmacun pizzadan daha iyidir" yazılı pankart hem sosyal medyada hem de İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı.