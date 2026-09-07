A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın nefes kesen final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı tarihi mücadelede rakibiyle kıyasıya bir rekabete giren Filenin Sultanları, son sette sergiledikleri üstün performansla parkeden 3-2'lik zaferle ayrıldı.
Bir voleybolseverin tribünde açtığı İngilizce "Lahmacun is better than Pizza" yazılı pankart, ekranlara yansıdığı andan itibaren izleyicilerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Pankart, kısa sürede sınırları aşarak dünya çapında sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.