Başakşehir deplasmanında ağları havalandırdıktan kısa süre sonra sağ kasığında ağrı hisseden Victor Osimhen, müsabakanın 33. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakmıştı. İlk yarının ardından oyundan çıkmak zorunda kalan Mario Lemina'nın da benzer şekilde sağ kasık bölgesinde gerilme ve ağrı tespit edildi.

Detaylı MR tetkikleri yapılacak iki yıldızdan Nijeryalı golcü Osimhen'in Sporting karşılaşmasında riske edilmeyeceği, Lemina'nın ise maça yetiştirilmesi için sağlık ekibinin seferber olduğu öğrenildi. MR sonuçlarında daha ciddi bir bulguya rastlanması durumunda Osimhen'in sahalardan 3 haftaya kadar uzak kalma riski bulunuyor.

SİNGO EN AZ 1 AY YOK

Sarı-kırmızılı camiada bir diğer üzücü haber ise savunmanın kilit ismi Wilfried Singo'dan geldi. Sağ uyluk arka adalesinde tendon ve kas hasarı ile birlikte kanama tespit edilen Fildişili stoperin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Sağlık heyeti, tecrübeli savunmacıyı milli ara sonrasındaki Kasımpaşa müsabakasına yetiştirmeyi hedefliyor.

HÜCUM HATTINDA 'BAY' ÇÖZÜMÜ

Yaşanan sakatlık depreminin ardından teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki dev randevu öncesi hücum kurgusunu yeniden şekillendirdi. Deneyimli teknik adamın, Osimhen'in yokluğunda en uçta Barış Alper Yılmaz'a forma vermesine kesin gözüyle bakılıyor.