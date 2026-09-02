Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi Barış Alper Yılmaz belirsizliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarına devam ederken, milli futbolcu son antrenmana katılmadı.
Yılmaz'nın ayağına aldığı darbe sonucunda ödem oluştuğu, bu nedenle MR çekilmesine karar verildiği belirtildi.
Galatasaray, Süper Lig'in dördüncü haftasında Başakşehir'e konuk olacak. 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç öncesi Yılmaz'ın olası yokluğu teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.