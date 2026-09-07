Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da yer aldı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'ya birer A Milli Takım forması hediye etti.
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