Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi konuk etti. İstanbul'un sarı kırmızılı ekibinde maçın başlamasına saniyeler kala sakatlık şoku yaşandı.
Galatasaray'da Uğurcan Çakır yerine Jankat Yılmaz ilk 11'de başladı. Maç başlamadan saniyeler önce yedek kulübesinde olan Jankat Yılmaz, soyunma odasından gelen direktif sonrasında içeri gitti. Formasını giyip hazırlanan Jankat, ilk 11'deki yerini aldı. Uğurcan Çakır kulübede tedavi görürken ilk 11'de eldivenleri Jankat teslim aldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise "Isınma sonrasında ağrı hisseden Uğurcan Çakır’ın yerine Jankat Yılmaz maça başladı" ifadeleri yer aldı.