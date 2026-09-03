Trendyol Süper Lig'de geride kalan son 4 sezonu zirvede tamamlayarak tarihi bir seriye imza atan Galatasaray, gözünü üst üste 5. şampiyonluğa dikti. Ligin 4. haftasında zorlu Başakşehir deplasmanına konuk olacak sarı-kırmızılılar, bu kritik virajı da kayıpsız dönerek liderliğini perçinlemek istiyor. Ancak zorlu maç öncesi takımın dünyaca ünlü yıldızı Leroy Sane cephesinde yaşananlar gündeme damga vurdu.

KULÜBE KARARI ALMAN YILDIZI KIZDIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın 30 yaşındaki Alman hücumcusu Leroy Sane'nin, son haftalarda aldığı sürelerden dolayı büyük bir rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı. Süper Lig'in açılış haftasında oynanan Çorum FK mücadelesine ilk 11'de başlayan ancak sahadaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan tecrübeli futbolcu, sonraki iki haftada ilk 11'deki yerini kaybetti. Teknik heyetin kararıyla yedeğe çekilen Sane, bu maçlarda yalnızca 66. ve 74. dakikalarda oyuna dahil olabildi.

"20 DAKİKALIK OYUNCU DEĞİLİM

Kariyeri boyunca her zaman takımın ana parçalarından biri olmaya alışkın olan Alman yıldızın, yedek kulübesine mahkum olmaktan dolayı oldukça sinirlendiği ve bu durumu Galatasaray yönetimiyle paylaştığı öğrenildi. Bazı yöneticilerle bir araya gelen Sane'nin, "Ben 20 dakika oynayacak futbolcu değilim" diyerek aldığı süreye isyan ettiği ifade edildi.