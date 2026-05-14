Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 'üst üste 5 şampiyonluk' parolasıyla yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Ligde art arda 5. kez mutlu sona ulaşıp rekor kırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu hedeflerini gerçekleştirmek için 5 nokta atışı transfer belirledi.

Orta saha, stoper, 10 numara, kanat ve yedek forvet arayışındaki Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden bazıları ise tüm dünyanın yakından tanıdığı yıldızlar...

İMZALAR ATILDIĞI AN YER YERİNDEN OYNAR

Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ın ilk hedefi savunma hattını dünya yıldızı bir isimle kafalarda soru işareti bırakmayacak şekilde sağlama almak. Bu doğrultuda belirlenen isimler ise Liverpool ile 1 yıl sözleşmesi kalan Virgil van Dijk ve Real Madrid'den haziran ayında serbest kalacak olan Antonio Rüdiger.

Yeni yabancı kuralı nedeniyle orta sahaya 23 yaş altı bir oyuncu düşünen Sarı-Kırmızılıların 10 numara pozisyonu için belirlediği ilk aday ise Portekizli yıldız Bernardo Silva.

Öte yandan ara transferde Napoli'den 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Noa Lang ile yüksek maliyeti nedeniyle yola devam edilmesi düşünülmüyor. Galatasaray, bu bölgeye de kanat forvet takviyesi planlıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un yedek forvet için gözüne kestirdiği isim ise Başakşehir forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım...