Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. RAMS Park'taki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…

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Mücadelenin 11’leri:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Torreria, Yunus, Barış, Osimhen

Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson

BATRAKOV YEDEKLERDE

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Batrakov, ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk, Rus futbolcuya ilk 11'de şans vermedi. 