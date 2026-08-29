Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. RAMS Park'taki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…
Mücadelenin 11’leri:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Torreria, Yunus, Barış, Osimhen
Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson
BATRAKOV YEDEKLERDE
Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Batrakov, ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk, Rus futbolcuya ilk 11'de şans vermedi.