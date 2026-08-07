Galatasaray’ın gündeminde olan Werder Bremen oyuncusu Karim Coulibaly evinden çıktığında adeta şoka uğradı…19 yaşındaki oyuncu antrenmana gitmek için evden çıktığında aracının dört lastiğinin ve jantlarının çalındığını gördü. Genç futbolcu yaptığı paylaşımda arabasının fotoğrafını atarak, "Sadece antrenmana gitmek istemiştim." dedi.

GALATASARAY’IN DA GÜNDEMİNE GELDİ

19 yaşındaki stoper menajerler aracılığıyla sarı kırmızılılara önerilmişti. Geçtiğimiz sezon W. Bremen'de 8 maçta toplam 511 dakika süre alan 1.91 boyundaki Alman futbolcununun da ayrılığa sıcak baktığı ve düzenli forma şansı bulabileceği projeye olumlu yaklaştığı aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen genç savunmacının kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.