Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun transfer dönemi resmen sona erdi. Kulüplerin kadrolarına yaptığı takviyelerin ardından, ligdeki en değerli takımın kim olduğu ortaya çıktı.

Listenin zirvesinde Galatasaray yer alıyor. Alman futbol veri sitesi Transfermarkt'a göre İstanbul ekibinin kadro değeri 411.60 milyon euro olarak belirlendi.

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe, 282.70 milyon euro ile ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 266.60 milyon Euro değerle üçüncü sırayı alıyor.

İstanbul'un üç büyük kulübünün ardından en yüksek kadro değerine sahip üç ekip ise şöyle: