Galatasaray, altyapı yapılanmasını güçlendirmek amacıyla kulübün eski futbolcularından Eren Derdiyok’u resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, U17 takımımızın teknik sorumluluk görevine Eren Derdiyok getirilmiştir. Kendisine ve teknik ekibimize yeni görevlerinde başarılar dileriz.’’ denildi.
2024 yılında aktif futbolculuk yaşantısını noktalandıran 38 yaşındaki çalıştırıcının transferi, son olarak İsviçre kulübü Basel’de görev yapıyordu.
2016-2019 yılları arasında sarı-kırmızılı kulübün hücum hattında görev yapan Eren Derdiyok, Galatasaray formasıyla çıktığı 84 resmi müsabakada 26 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.