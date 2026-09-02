Süper Lig’e üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, 2026-27 sezonunun 3. haftasını lider kapatarak geleneğini sürdürdü. Sarı‑kırmızılılar için bu haftanın ayrı bir anlamı var. Çünkü Aslan, son iki sezonda da aynı noktada zirveye oturmuş ve sezon sonuna kadar liderliği bırakmamıştı. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, 25. ve 26. şampiyonluklarını bu yoldan kazanırken, bu yıl da aynı rotada ilerliyor.

Son üç sezonda oynanan 75 haftanın tam 69’unu lider tamamlayan Galatasaray, yüzde 92’lik bir zirve oranıyla rakiplerine göz açtırmadı. 2024-25 sezonunda yalnızca Beşiktaş’a, 2025-26’da ise kısa süreliğine Konya ve Beşiktaş’a koltuğu devreden sarı‑kırmızılılar, bu yıl da 3. haftada ipi göğüsledi. İlk iki haftayı Amed Sportif ve Gençlerbirliği lider kapatırken, ezeli rakip Fenerbahçe son üç sezonda zirveye hiç çıkamadı.