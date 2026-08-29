UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig etabında mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürü açıklandı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde maç takvimi şu şekilde:
1.Hafta:9 Eylül / Sporting CP - Galatasaray
2.Hafta:13 Ekim / Galatasaray - Barcelona
3.Hafta:21 Ekim / Lille - Galatasaray
4.Hafta:3 Kasım / Galatasaray - Stuttgart
5.Hafta:24 Kasım / Galatasaray - Aston Villa
6.Hafta:8 Aralık / AEK - Galatasaray
7.Hafta:19 Ocak / Galatasaray - Feyenoord
8. Hafta:27 Ocak / PSG - Galatasaray
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde maç takvimi şu şekilde:
1.Hafta:10 Eylül / Fenerbahçe - Roma
2.Hafta:14 Ekim / Aston Villa - Fenerbahçe
3.Hafta:20 Ekim / Fenerbahçe - Slavia Prag
4.Hafta:4 Kasım / Fenerbahçe - Liverpool
5.Hafta:25 Kasım / Shakhtar - Fenerbahçe
6.Hafta:9 Aralık / LASK - Fenerbahçe
7.Hafta:20 Ocak / Fenerbahçe - Villarreal
8.Hafta:27 Ocak / Atletico Madrid – Fenerbahçe
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu:16/17 ve 23/24 Şubat 2027
Son 16 turu:9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek finaller:6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarı finaller:27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027
Final:5 Haziran 2027 (Madrid)