UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig etabında mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürü açıklandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde maç takvimi şu şekilde:

1.Hafta:9 Eylül / Sporting CP - Galatasaray

2.Hafta:13 Ekim / Galatasaray - Barcelona

3.Hafta:21 Ekim / Lille - Galatasaray

4.Hafta:3 Kasım / Galatasaray - Stuttgart

5.Hafta:24 Kasım / Galatasaray - Aston Villa

6.Hafta:8 Aralık / AEK - Galatasaray

7.Hafta:19 Ocak / Galatasaray - Feyenoord

8. Hafta:27 Ocak / PSG - Galatasaray

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde maç takvimi şu şekilde:

1.Hafta:10 Eylül / Fenerbahçe - Roma

2.Hafta:14 Ekim / Aston Villa - Fenerbahçe

3.Hafta:20 Ekim / Fenerbahçe - Slavia Prag

4.Hafta:4 Kasım / Fenerbahçe - Liverpool

5.Hafta:25 Kasım / Shakhtar - Fenerbahçe

6.Hafta:9 Aralık / LASK - Fenerbahçe

7.Hafta:20 Ocak / Fenerbahçe - Villarreal

8.Hafta:27 Ocak / Atletico Madrid – Fenerbahçe

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu:16/17 ve 23/24 Şubat 2027

Son 16 turu:9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek finaller:6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarı finaller:27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

Final:5 Haziran 2027 (Madrid)

Kaynak olarak ekle