Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting deplasmanı için elindeki eksikler nedeniyle ilk 11'de değişime gitmeye hazırlanıyor.

Sarı kırmızılılarda 4 eksik olması nedeniyle Buruk, 9 numarada farklı bir plan düşünüyor.

Okan Buruk, Rafael Leao'yu 9 numara olarak değerlendirmeyi düşünüyor. Rafael Leao, 8 yıl sonra Sporting'ye karşı ilk kez rakip olacak. Portekizli futbolcu, 9 yaşında Sporting altyapısına katılmış, 10 yıl sonra 2018'de ayrılmıştı. O dönem 50 kişilik maskeli taraftarların tesislere baskısının ardından güvenlik endişesi yaşadığını söylemişti.

Leao, Galatasaray'la ilk maçına Başakşehir karşısı sonradan dahil olurken az süre bulmasına rağmen etkili oynayarak taraftara umut verdi. Takvim'in haberine göre Leao, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'a göre santrfor için daha büyük bir aday. Okan Buruk, 4 eksik olması nedeniyle orta saha ve hücum hattında değişikliğe giderek Leao'yu 9 numara olarak değerlendirmeyi düşünüyor.

Savunmada Abdülkerim'in formsuzluğundan dolayı Ismail Jakobs veya Bitshiabu sol bek olarak görev yapabilir. Jakobs'un sol stoper oynaması halinde Eren Elmalı sol bekte yer alacak.