Hakim Ziyech'nin kariyeri yeni bir sayfa açıyor.Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 33 yaşındaki Faslı futbolcu, Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo ile anlaşmaya vardı.

Ziyech, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Brezilya'ya gidecek. Bu transferle birlikte futbolcu, kariyerinde ilk kez Güney Amerika'da ve Brezilya Ligi'nde mücadele edecek.

Son olarak ülkesinin ekiplerinden Wydad Casablanca'da oynayan Ziyech'in bonservisi kendisinde bulunuyor. Serbest statüde yer alan tecrübeli oyuncu, Wydad Casablanca kariyerinde 16 resmi maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.